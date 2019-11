Unbekannte erschossen Extremismus-Ermittler in Moskau

In Moskau ist ein hochrangiger Polizist erschossen worden. Auch der Bruder des Leiters des Zentrums zur Bekämpfung des Extremismus in der Region Inguschetien sei dabei getötet worden, teilten die Beamten am Sonntag in der russischen Hauptstadt mit. Die noch unbekannten Täter sind demnach in einem Auto geflohen. Es sollen mindestens zehn Schüsse auf die beiden Männer abgefeuert worden sein.