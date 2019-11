Über 50 Soldaten in Mali bei Überfall getötet

Bei einem der schwersten Angriffe auf die Armee im westafrikanischen Mali sind mehr als 50 Soldaten getötet worden. Bei dem "Terrorangriff" auf einen Militärstützpunkt in Indelimane im Gebiet Ménaka nahe der Grenze zu Niger seien 53 Soldaten und ein Zivilist gestorben, teilte der malische Kommunikationsminister Yaya Sangaré am Freitagabend via Twitter mit.