Tausende demonstrieren in Pakistan gegen Regierung

In Pakistan haben sich tausende Islamisten am Freitag an einem Sternmarsch auf die Hauptstadt Islamabad beteiligt, um den Rücktritt der Regierung zu fordern. Obwohl die Sicherheitskräfte Zufahrtsstraßen mit Containern blockierten, strömten Kundgebungsteilnehmer in großer Zahl in die Stadt.