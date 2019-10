Johnson will über Neuwahl abstimmen lassen

Der britische Premierminister Boris Johnson will am Montag über eine Neuwahl am 12. Dezember abstimmen lassen. Derzeit hat er keine Mehrheit im Parlament und muss im Streit um den EU-Austritt Großbritanniens um jede Stimme kämpfen. Die Abstimmung soll am Nachmittag nach einer Debatte im Unterhaus erfolgen. Die genaue Uhrzeit sei aber noch unklar. Man rechnet mit etwa 18 Uhr (MEZ).