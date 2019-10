Nächster Präsident von Uruguay wird in Stichwahl bestimmt

Der nächste Präsident von Uruguay wird in einer Stichwahl bestimmt: In der ersten Wahlrunde landeten am Sonntag laut einer Wählernachbefragung Daniel Martinez vom regierenden Linksbündnis Frente Amplio (Breite Front) und Luis Lacalle Pou von der rechtsgerichteten Nationalpartei an erster bzw. zweiter Stelle.