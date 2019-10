Mutmaßlicher Täter aus niederländischem Kino gefasst

Nach dem Fund von zwei Leichen in einem Kino der niederländischen Stadt Groningen hat die Polizei Sonntagfrüh einen Verdächtigen festgenommen. Dabei sei der 33 Jahre alte Mann unweit einer Tankstelle in Groningen durch Schüsse verletzt worden, teilte die Polizei per Twitter mit. Er sei in ein Krankenhaus gebracht worden.