Schiff Open Arms rettet 45 Migranten vor Lampedusa

Das Rettungsschiff Open Arms hat am Samstagabend 45 Migranten 30 Seemeilen südlich von Lampedusa gerettet. Die Migranten befanden sich an Bord eines Holzbootes, das in Seenot geraten war. Die Rettung erfolgte in maltesischen Gewässern, teilte die spanische Hilfsorganisation Proactiva Open Arms, Betreiberin des Schiffes, mit.