Thiem erstmals ins Wien-Finale eingezogen

Dominic Thiem ist am Nationalfeiertag vor 9.600 Fans in der Wiener Stadthalle zum ersten Mal ins Finale des Erste Bank Open eingezogen. Der topgesetzte Niederösterreicher besiegte in einem dramatischen Match am Samstag den aufstrebenden Italiener Matteo Berrettini nach 2:33 Stunden mit 3:6,7:5,6:3. Dem Kitzbühel-Sieger Thiem fehlt damit nur noch ein Sieg zum Österreich-Double.