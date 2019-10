Mehrere Tote bei neuen Protesten in Bagdad

Bei neuen Protesten gegen Korruption und Misswirtschaft im Irak sind am Samstag sechs Menschen getötet worden. Das teilte die irakische Menschenrechtskommission mit. Drei Menschen seien in der Hauptstadt Bagdad getötet worden, drei weitere Personen in der südlichen Stadt Nasirija, als diese versuchten, Gebäude von Behörden und Parteien zu stürmen.