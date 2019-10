Kurdenabzug aus Nordsyrien läuft laut Türkei "nach Plan"

Aus Sicht der Türkei läuft während einer Feuerpause in Nordsyrien der Abzug von Kurdenmilizen "nach Plan". Das sagte der türkische Verteidigungsminister Hulusi Akar der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu zufolge am Samstag nach Gesprächen mit NATO-Verteidigungsministern in Brüssel.