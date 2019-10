500.000 Euro von Regierung für Mosambik nach Wirbelstürmen

Die Bundesregierung will eine halbe Million Euro aus dem Auslandskatastrophenfonds für humanitäre Hilfe in Mosambik bereitstellen. Mosambik wurde im laufenden Jahr zwei Mal von den schwersten tropischen Wirbelstürmen der jüngeren Geschichte des Landes heimgesucht. Ein entsprechender Antrag des Außenministeriums geht an den Ministerrat kommenden Mittwoch.