Unwetter in Japan - Tote durch Erdrutsche und Hochwasser

In der Tokioter Nachbarprovinz Chiba sowie der nordöstlichen Provinz Fukushima, wo erst kürzlich der heftigste Taifun seit Jahrzehnten mehr als 80 Menschen in den Tod gerissen hatte, kamen mindestens neun Menschen in Folge der erneuten Unwetter ums Leben, wie örtliche Medien meldeten. Mit Hubschraubern suchten die Einsatzkräfte in den überschwemmten Gebieten nach Überlebenden.

Einige Flüsse waren über die Ufer getreten. Häuser, Straßen und Schienen standen unter Wasser. Einige der Opfer waren in überfluteten Autos gefunden worden, berichtete die japanische Nachrichtenagentur Kyodo unter Berufung auf die Polizei. Häuser in Chiba wurden von Erdrutschen beschädigt.

Tausende von Bewohnern in Fukushima und Chiba waren aufgerufen, sich vor den Unwettern in Sicherheit zu bringen. Rund 1.200 Kinder mussten die Nacht auf Samstag in Schulen verbringen. Auf dem in der Provinz gelegenen internationalen Flughafen Narita harrten rund 3.000 Menschen die Nacht über aus, da die Bahn- und Busverbindungen vom Flughafen wegen des Regens unterbrochen waren.