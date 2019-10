21 Tote und über 1.700 Verletzte bei neuen Protesten im Irak

Im Irak sind neue Proteste gegen Korruption und Misswirtschaft in Gewalt eskaliert. 21 Menschen starben nach Angaben der staatlichen Menschenrechtskommission am Freitag. Mehr als 1.700 Menschen seien zudem verletzt worden. Demonstranten hatten unter anderem in Bagdad versucht, in die besonders geschützte Grüne Zone zu gelangen, in der viele Regierungseinrichtungen und Botschaften liegen.