Salzburg kassierte in CL 2:3-Heimniederlage gegen Napoli

Red Bull Salzburg hat am Mittwoch in der Fußball-Champions-League eine 2:3-Heimniederlage gegen Napoli kassiert. In einer mitreißenden Partie vor knapp 30.000 Zuschauern in Wals-Siezenheim war ein Doppelpack von Erling Haaland (40./Elfmeter, 72.) zu wenig, weil die Italiener dank Dries Mertens (17., 64.) und Lorenzo Insigne (73.) dreimal trafen.