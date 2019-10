75-Jähriger nach Unfall mit E-Bike in Tirol verstorben

Nach einem Unfall mit seinem dreirädrigen E-Bike am vergangenen Samstag in Hinterthiersee im Tiroler Bezirk Kufstein ist ein 75-Jähriger am Dienstag in der Innsbrucker Klinik seinen schweren Verletzungen erlegen. Der Mann war auf einer steil abfallenden Landesstraße in einer Rechtskurve zu Sturz gekommen, berichtete die Polizei.