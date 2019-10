Fünf Tote bei Streit um Weidefläche in Russland

Bei einer Schießerei in Südrussland sind mindestens fünf Menschen getötet und zwei verletzt worden. Den Schüssen soll ein Streit mehrerer Personen um eine Weidefläche in einem Dorf vorausgegangen sein, wie die Polizei der Region Rostow am Don am Dienstag der staatlichen Agentur Tass zufolge mitteilte. Daraufhin hätten einige Männer zu ihren Jagdgewehren gegriffen und aufeinander geschossen.