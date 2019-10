Chiles Präsident strebt Vorgehen gegen sozialen Aufruhr an

Angesichts der Unruhen in Chile strebt Präsident Sebastián Pinera ein parteiübergreifendes Vorgehen zur Beendung der gewalttätigen Proteste an. Pinera kündigte an, er werde sich am Dienstag mit Vertretern der Regierungs- und Oppositionsparteien zusammensetzen, um eine "soziale Übereinkunft" zur Überwindung der Probleme zu finden. Unterdessen stieg die Zahl der Toten laut Regierung auf 15 Menschen.