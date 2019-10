Innviertler Altbauer nach Unfall mit Maishäcksler gestorben

Ein 83-jähriger Altbauer aus dem Bezirk Braunau in Oberösterreich, der am 1. Oktober in einen Maishäcksler geraten und schwer verletzt worden war, ist drei Wochen nach dem Unfall im UKH Salzburg seinen Verletzungen erlegen. Das teilte die Polizei am Dienstag mit.