Fußgänger in Oslo mit gestohlenem Krankenwagen angefahren

In Oslo hat am Dienstag ein bewaffneter Mann mit einem gestohlenen Krankenwagen mehrere Fußgänger angefahren. Die Polizei teilte mit, dass sie den Verdächtigen festgenommen habe. Das Motiv bleibe unklar. Es gebe bisher keinen Hinweis auf einen terroristisch motivierten Hintergrund. Die Ermittler prüften laut Medienberichten Verbindungen in die rechtsextreme Szene.