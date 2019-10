Nach Dammbruch in Sibirien weitere Tote gefunden

Nach dem Dammbruch in Sibirien haben die Rettungskräfte zwei weitere Tote in den Fluten entdeckt. Bei der Katastrophe in der Region Krasnojarsk am Wochenende seien mindestens 17 Menschen getötet worden, teilte das staatliche Ermittlungskomitee am Dienstag mit. Drei weitere galten auch drei Tage später noch als vermisst.