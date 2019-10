Wiener Philharmoniker holen John-Williams-Konzerte nach

Facebook

Unter dem Titel "A tribute to John Williams" soll der US-Amerikaner am 18. und 19. Jänner einen Querschnitt durch sein Oeuvre präsentieren, das so ikonografische Werke wie "Der weiße Hai" oder "Schindlers Liste" umfasst. Der Vorverkauf für Mitglieder der Gesellschaft der Musikfreunde beginnt mit Dienstag, der allgemein Vorverkauf folgt am Donnerstag.