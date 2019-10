Naruhito besteigt Japans Kaiserthron - Van der Bellen dabei

Japans neuer Kaiser Naruhito wird am Dienstag in einer jahrhundertealten Zeremonie vor der Welt seine Inthronisierung verkünden. Am Festakt der Thronbesteigung werden rund 2.500 Menschen, darunter Staatsoberhäupter und Regierungschefs aus fast 200 Ländern, teilnehmen. Auch Bundespräsident Alexander Van der Bellen und seine Ehefrau Doris Schmidauer sind für diesen Anlass nach Japan gereist.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© APA

Naruhito (59) trat bereits am 1. Mai sein Amt an, nachdem sein Vater Akihito als erster Monarch seit zwei Jahrhunderten abgedankt hatte. Naruhito wird bei der Zeremonie ein traditionelles Gewand und einen historischen Kopfschmuck tragen.

Zum Auftakt suchte der Monarch am Dienstagmorgen die heiligen Schreine seines Palastes auf. Bei strömendem Regen und in einer hellen Robe gekleidet teilte er den Gottheiten mit, dass er am Nachmittag (Ortszeit) Würdenträgern aus dem In- und Ausland den Antritt seiner Regentschaft verkünden wird.

Die eigentliche Krönungszeremonie beginnt um 13.00 Uhr (6.00 MESZ) in der "Kiefernhalle" ("Matsu no ma") des kaiserlichen Palastes, dem prestigeträchtigsten Salon des Gebäudes. Anschließend lädt der Kaiser die Staatsgäste zu einem Hofbankett. Danach wird der Bundespräsident die Heimreise nach Wien antreten.