© ÖAMTC

Ein 40-jähriger Pongauer ist am Montag in der Früh bei Arbeiten an einer Stütze eines Sesselliftes in der Gemeinde Flachau (Pongau) rund acht Meter in die Tiefe gefallen. Der Arbeiter wurde schwer verletzt. Die Ursache des Unfalles wird laut Polizei noch ermittelt.

Bisherige Erhebungen ergaben, dass nach dem Absturz des Mannes der Karabiner seiner Selbstsicherung noch an der Leiter hing, während das Sicherungsseil an dem abgestürzten Arbeiter befestigt war. Der Schwerverletzte wurde von einem Rettungshubschrauber ins Klinikum Schwarzach im Pongau geflogen.