Ein Mann dürfte an einer Kohlenmonoxid-Vergiftung gestorben sein, eine Frau wurde zur Behandlung nach Graz geflogen. Es gab zudem drei Leichtverletzte, darunter ein Kleinkind.

© APA (Symbolbild)

Ein Brand auf einem Bauernhof in Artstetten-Pöbring (Bezirk Melk) hat Montagfrüh nach Angaben der Feuerwehr einen Toten gefordert. Eine bewusstlose Frau wurde per Notarzthubschrauber nach Graz geflogen. Laut Sonja Kellner vom Roten Kreuz mussten auf dem Anwesen auch fünf weitere Personen versorgt werden.

Der Brand habe einen Hackschnitzelbunker betroffen, sagte Feuerwehrsprecher Franz Resperger. Neben Löscharbeiten wurden seitens der Helfer auch Messungen durchgeführt. Fünf Feuerwehren mit 60 Einsatzkräften waren ausgerückt.

Ehepaar von Angehörigen aufgefunden

Laut Heinz Holub von der Landespolizeidirektion Niederösterreich hatten Angehörige das Ehepaar regungslos aufgefunden und umgehend ins Freie gebracht. Durch den Brand war Kohlenmonoxid in das Wohnobjekt gelangt.

Auf dem Bauernhof standen sieben Feuerwehren im Einsatz, sagte Franz Resperger vom Landeskommando Niederösterreich. Die Löscharbeiten in dem Hackschnitzelbunker wurden noch am frühen Vormittag beendet. Die Kohlenmonoxid -Belastung im Wohnhaus blieb vorerst hoch. Der Mann und die Frau dürften im Schlaf überrascht worden sein, so Resperger.

Am Unfallort standen neben den Feuerwehren zahlreiche Rettungskräfte im Einsatz. Aufgeboten waren u.a. drei Notarzthubschrauber, zudem Notarzteinsatzfahrzeuge.

Sonja Kellner vom Roten Kreuz berichtete zudem von drei Leichtverletzten nach dem Brand. Unter ihnen war der Sprecherin zufolge auch ein Kleinkind. Es wurde mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ebenso wie seine Mutter und eine weitere Frau ins Krankenhaus gebracht.