Brand in Fernbahnzug bei Berliner S-Bahnhof Bellevue

In Berlin ist am Samstagabend ein Sonderzug mit Hunderten Fußballfans des SC Freiburg in Brand geraten. Drei Menschen wurden durch Rauchvergiftungen verletzt und in Krankenhäuser gebracht, wie ein Sprecher der Berliner Feuerwehr sagte. Demnach brannte in dem Zug ein Waggon "in voller Ausdehnung".