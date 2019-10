Mehr als 60 Tote bei Anschlag in Moschee in Afghanistan

Bei einem Anschlag in einer Moschee in der ostafghanischen Provinz Nangarhar sind mindestens 62 Menschen getötet worden. Das sagte der Sprecher des Provinzgouverneurs, Attaullah Khogiani, am Freitag. Der Provinzrat Sohrab Kaderi sprach von 150 Verletzten oder Toten.