Der Unfall ereignete sich in einem Baustellenbereich, die 28-jährige Pkw-Lenkerin habe das Kind erst spät wahrnehmen können, teilte die Polizei mit.

© APA (Webpic)

Ein fünfjähriger Bub ist am Donnerstag in Wolfurt (Bez. Bregenz) beim Überqueren einer Straße von einem Auto seitlich erfasst und zu Boden geschleudert worden. Der Unfall ereignete sich in einem Baustellenbereich, die 28-jährige Pkw-Lenkerin habe das Kind erst spät wahrnehmen können, teilte die Polizei mit. Der verletzte Fünfjährige wurde nach der Erstversorgung ins Spital eingeliefert.

Der Bub habe sich zunächst hinter einer Baustellenabsperrung aufgehalten und sei plötzlich auf die Straße gesprungen. Die 28-Jährige habe deshalb nicht mehr rechtzeitig reagieren können und habe den Fünfährigen mit ihrem Pkw erfasst. Nach dem Zusammenstoß blieb das Kind verletzt auf der Straße liegen.