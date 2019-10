20 Spiele Sperre für NHL-Profi Sykow wegen Dopingvergehens

Eishockey-Profi Valentin Sykow vom NHL-Club Vegas Golden Knights ist wegen eines Dopingvergehens für 20 Spiele gesperrt worden. Dies gab der 24-jährige Russe am Donnerstag selbst bekannt. "Obwohl ich nicht herausfinden konnte, wie ich positiv getestet werden konnte, verstehe ich, dass ich dafür verantwortlich bin, was in meinem Körper ist", erklärte Sykow und akzeptierte die Strafe.