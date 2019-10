UEFA-Disziplinarkommission tagt am 28.10. zu Bulgarien-Spiel

Die Disziplinarkommission der Europäischen Fußball-Union (UEFA) wird sich am 28. Oktober mit dem Skandalspiel von Sofia beschäftigen. Dies teilte ein UEFA-Sprecher am Donnerstag der Nachrichtenagentur AFP mit. Das EM-Quali-Match zwischen Bulgarien und England hatte am Montagabend in der ersten Hälfte gleich zweimal wegen rassistischer Ausfälle heimischer Fans unterbrochen werden müssen.