Zubin Mehta sagte aus Gesundheitsgründen zwei Konzerte ab

Stardirigent Zubin Mehta (83) hat zwei im Dezember geplante Konzerte in Italien abgesagt. Der Maestro informierte das Florentiner Opernhaus "Maggio Musicale Fiorentino", dass er ein am 3. Dezember in Florenz geplantes Konzert absagen müsse, da er sich in Los Angeles einer ärztlichen Behandlung unterziehe. Mehta cancelte auch ein am 12. Dezember geplantes Konzert im Teatro Massimo in Palermo.