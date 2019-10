Große El Greco-Werkschau in Paris

Facebook

© APA (Archiv/AFP)

Die Ausstellung illustriert die künstlerische Entwicklung des Malers, der als Dominikos Theotokopoulos auf Kreta geboren wurde und als El Greco, Meister des Goldenen Zeitalters Spaniens, in Toledo starb. Er gilt als einer der untypischsten und modernsten Maler seiner Zeit. Die Werkschau ist in Zusammenarbeit mit dem Pariser Louvre und dem Art Institute of Chicago entstanden, wo sie vom 8. März bis 21. Juni 2020 zu sehen sein wird.