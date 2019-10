Medientermin mit Literaturnobelpreisträger Handke abgesagt

Der am Mittwochnachmittag geplante Medientermin mit Literaturnobelpreisträger Peter Handke findet nicht statt. Die als "kurze Begegnung" mit dem Autor avisierte Veranstaltung in seinem Heimatort Griffen wurde von der Gemeinde in der Früh abgesagt, hieß es gegenüber der APA. Am Dienstagabend hatte Handke ein Gespräch mit Journalisten abgebrochen.