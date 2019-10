Fortsetzung der Brexit-Gespräche

Im Endspurt der Verhandlungen über ein Brexit-Abkommen zwischen Brüssel und London zeichnet sich offenbar eine Annäherung ab. Die Unterhändler beider Seiten hatten bis in die Nacht hinein verhandelt. Am Vormittag wurden die Gespräche laut einem Sprecher von EU-Chefunterhändler Michel Barnier wieder aufgenommen.

Der französische Außenminister Jean-Yves Le Drian nannte es am Mittwoch "eher positiv", dass die Verhandlungen so lange andauerten. "Vielleicht können wir die Sackgasse überwinden", sagte Le Drian in einem Interview mit dem Sender BFM-TV/RMC. Ob es zu einer Einigung über ein Brexit-Abkommen komme, sei aber nach wie vor "ungewiss". Auch aus britischen Regierungskreisen verlautete, dass die Unterredungen wieder begonnen hätten. Es sei noch immer viel Arbeit zu tun.

Berichten zufolge soll Großbritannien in der umstrittenen Frage der irisch-nordirischen Grenzregelung Zugeständnisse in Aussicht gestellt haben. Ein Vertreter der britischen Regierung bezeichnete die Gespräche als "konstruktiv". Die Unterhändler machten "weiter Fortschritte", fügte er hinzu.

Ein hochrangiger EU-Diplomat sagte der Nachrichtenagentur AFP, die Unterhändler hätten begonnen, das britische Angebot in einen Rechtstext zu übertragen. Dieser könne den EU-Regierungen möglicherweise beim EU-Gipfel am Donnerstag vorgelegt werden. Es bestünden jedoch noch entscheidende Differenzen, sagte er weiter.

EU-Chefunterhändler Barnier hatte am Dienstag die Mitgliedstaaten in Luxemburg über den Stand der Verhandlungen informiert. "Die Gespräche sind schwierig", schrieb er im Kurzbotschaftendienst Twitter. Er glaube jedoch, dass eine Vereinbarung "weiter möglich" sei.

Barnier soll am Nachmittag (14.00 Uhr) die EU-Botschafter über den Stand informieren. Gibt er grünes Licht, könnte sich der EU-Gipfel der Staats- und Regierungschefs noch mit einer möglichen Einigung befassen.