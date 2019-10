"Young Lions" bissen zu - 5:1 gegen Österreichs U21

Nach drei Siegen hat Österreichs Fußball-U21-Nationalteam in der EM-Qualifikation eine deutliche Niederlage kassiert. Die Auswahl von Trainer Werner Gregoritsch musste sich am Dienstag England auswärts 1:5 (0:4) geschlagen geben. Die Engländer, die auch die Führung in der Quali-Gruppe 3 übernahmen, präsentierten sich in Milton Keynes in allen Belangen überlegen.