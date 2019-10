UNO-Friedensmission auf Haiti wird eingestellt

Der UNO-Sicherheitsrat hat nach 15 Jahren die UNO-Friedensmission in Haiti eingestellt. Gleichzeitig appellierte UNO-Generalsekretär António Guterres am Dienstag an alle Akteure in dem Karibikstaat, ihre Differenzen beizulegen und das Land aus der Krise zu führen.