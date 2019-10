Italien lässt 176 Migranten von "Ocean Viking" an Land

Italien lässt 176 im Mittelmeer gerettete Personen an Bord des Rettungsschiffes "Ocean Viking" an Land. Die italienischen Behörden würden die Migranten am Hafen von Tarent von Bord gehen lassen, erklärte die Hilfsorganisation SOS Mediterranee, die das Schiff gemeinsam mit Ärzte ohne Grenzen betreibt, am Montagabend via Twitter. Das Schiff befinde sich bereits auf dem Weg.