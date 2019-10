EU koordiniert Umverteilung von "Ocean Viking"-Migranten

Die EU-Kommission koordiniert die Umverteilung der 176 aus dem Mittelmeer geretteten Personen an Bord des Rettungsschiffes "Ocean Viking", die am Dienstag im Hafen der süditalienischen Stadt Tarent eintreffen sollen. Brüssel habe von der italienischen Regierung die Aufforderung zur Umverteilung der Migranten erhalten, sagte Kommissionssprecherin Natasha Bertaud am Dienstag.