Messerattacke in Asylwerberunterkunft in OÖ

Ein 1986 geborener Afghane soll Montagnachmittag in Wullowitz (Bezirk Freistadt) in einer Asylwerberunterkunft einen Betreuer mit einem Messer attackiert haben. Das Opfer wurde schwer verletzt nach Linz ins Spital geflogen. Eine Alarmfahndung war am Abend laut Polizei OÖ noch am Laufen. Der mutmaßliche Täter dürfte laut ersten Informationen der Polizei nicht in der Unterkunft gelebt haben.