Indische Familie begrub totes Kind - und fand lebendes Baby

Eine indische Familie hat ein Grab für ihr tot geborenes Mädchen gegraben - und ist dabei nach Medienberichten auf ein lebendiges Baby gestoßen. Das neugeborene Mädchen lag rund 60 Zentimeter unter der Erde in einem Gefäß aus Ton und atmete noch, wie lokale Medien am Montag berichteten. Das lebende Baby sei lediglich 1,1 Kilo schwer und in einem kritischen Zustand, hieß es.