Explosion vor Polizeiwache in Schweden

In Südschweden ist es Montagfrüh vor einer Polizeiwache zu einer Explosion gekommen. Mehrere Personen in der Kleinstadt Staffanstorp bei Malmö berichteten von einem lauten Knall im Stadtzentrum, gleichzeitig ging laut Behördenangaben der Alarm in dem Gebäude los: "Etwas" sei vor der Tür der Wache detoniert, das nationale Bombeneinsatzkommando sei eingeschaltet worden. Verletzt wurde niemand.