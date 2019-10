Russland als drittes Team für EURO 2020 qualifiziert

Facebook

Der noch makellose Spitzenreiter Belgien, der so wie Italien sein EM-Ticket bereits in der Tasche hat, siegte in Kasachstan mit 2:0. Einen Erfolg gab es auch für die Niederländer - die "Oranjes" setzten sich in Weißrussland dank eines Doppelpacks von Georginio Wijnaldum (32., 41.) mit 2:1 durch und lagen als Erster von Pool C vorerst drei Punkte vor Deutschland. Das DFB-Team trat am Abend in Estland an. Ungarn schob sich in Gruppe E mit einem 1:0-Heimsieg über Schlusslicht Aserbaidschan zumindest vorübergehend an die zweite Stelle.