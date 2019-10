ÖFB-Team in Slowenien mit Gregoritsch statt Arnautovic

Österreichs Fußball-Nationalteam muss im EM-Qualifikationsspiel am (heutigen) Sonntagabend in Slowenien in der Startformation ohne Marko Arnautovic auskommen. Der Stürmerstar wurde nach seiner beim Heimsieg am Donnerstag gegen Israel (3:1) erlittenen Oberschenkelverletzung nicht rechtzeitig fit, ist nur Ersatz. An seiner Stelle beginnt Augsburg-Angreifer Michael Gregoritsch im Sturmzentrum.