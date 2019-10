Tunesier geben Stimme bei Stichwahl um Präsidentenamt ab

Vier Wochen nach der Präsidentschaftswahl in Tunesien sind die beiden führenden Kandidaten erneut in einer Stichwahl gegeneinander angetreten. Am Sonntagmittag lag die Wahlbeteiligung in dem nordafrikanischen Land nach Angaben der Oberen Unabhängigen Wahlbehörde ISIE bei 17,8 Prozent. Rund 7,2 Millionen registrierte Wähler waren dazu aufgerufen, ihre Stimme abzugeben.