Mehrere Verletzte nach Kurden-Demo in Salzburg

Mehrere Personen sind am Samstag bei einer Kurden-Demonstration in Salzburg mit rund 600 Teilnehmern verletzt worden. Die Polizei meldete am Sonntag drei Anzeigen wegen Körperverletzungen. In der Ignaz-Harrer-Straße wurden ein 25-jähriger Österreicher und eine 33-jährige türkische Staatsbürgerin von zwei unbekannten Männern mit einer Fahnenstange attackiert und leicht verletzt.