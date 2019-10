"Ocean Viking" rettete weitere 102 Menschen vor Libyen

Das zivile Rettungsschiff "Ocean Viking" hat am Sonntag weitere 102 Migranten vor der libyschen Küste gerettet. Die Menschen - darunter vier Schwangere und neun Kindern - seien auf einem Schlauchboot in Seenot geraten, teilte die Hilfsorganisation SOS Méditerranée per Twitter mit. Bereits in der Nacht hatte die "Ocean Viking" 74 Menschen vor Libyen gerettet.