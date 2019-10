Zwei Tote bei Einsturz von geplantem Hotel in New Orleans

Beim Einsturz eines geplanten Hard-Rock-Hotels in New Orleans sind mindestens zwei Menschen ums Leben gekommen. Am späten Samstagabend (Ortszeit) wurde noch ein Mensch vermisst, erklärte das Büro für Heimatschutz der Stadt auf Twitter. Mehrere Menschen wurden nach dem Einsturz in Sicherheit gebracht. 18 kamen ins Krankenhaus.