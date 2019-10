435 Festnahmen bei "Extinction Rebellion"-Aktion in Brüssel

Nach Aktionen der Klimabewegung "Extinction Rebellion" in Brüssel hat die Polizei 435 Menschen vorübergehend in Gewahrsam genommen. Die Zahl meldete die Nachrichtenagentur Belga am Sonntag. Die Beamten waren am Vortag zunächst gegen Aktivisten vorgegangen, die in die Gärten des Königspalasts im Zentrum von Brüssel eindringen wollten.