17 Verletzte bei Kollision von Bus und Straßenbahn in Basel

In Basel sind am Sonntagvormittag ein Bus und eine Straßenbahn der Basler Verkehrsbetriebe zusammengestoßen. 17 Personen mussten ins Spital, darunter der Straßenbahnfahrer. Zur Unfallursache gab es noch keine Angaben. Bei 20min.ch zeigten Leserfotos, dass zahlreiche Einsatzkräfte am Unfallort waren. Die Polizei sprach von leichten bis mittelschweren Verletzungen.