Männer überfielen 84-Jährigen in Vorarlberg

Ein 84-Jähriger ist in der Nacht auf Samstag in Rankweil im Bezirk Feldkirch bei einer "Home Invasion" von zwei Männern im Alter von 17 und 44 Jahren im eigenen Haus zusammengeschlagen und beraubt worden. Die Einbrecher drangen über die Terrassentüre in das Haus ein und warfen eine Decke über den auf der Couch liegenden Mann. Dann schlugen sie mit Fäusten auf ihn ein.