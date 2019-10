Hongkonger gingen erneut gegen Regierung auf die Straße

In Hongkong sind am Samstag erneut Tausende Demonstranten gegen die Regierung auf die Straße gegangen. Die Zahl der Protestierenden fiel jedoch geringer aus als an den Wochenenden zuvor, wie eine dpa-Reporterin berichtete. Vereinzelt kam es zu neuen Ausschreitungen.